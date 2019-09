Eestis osalesid õppustel USA kopterlennukid CV-22 Osprey

Eestis olles viisid USSOF, Eesti Kaitsevägi ja Kaitseliit koos läbi suure ulatusega infiltreerumis-, eksfiltreerumis- ja varustamisõppused erivägedele, teatas USA saatkond.

Tõstes esile lennumasina tähtsust seletas 352. erioperatsioonide tiiva ülem, kolonel Clay Freeman, et CV-22B Osprey on USA õhujõudude esmane erioperatsioonide jõudude vertikaalse õhkutõusuga ründeplatvorm. Ospreyd ja nende meeskonnad on võimelised erioperatsioonide jõudude operatsioonide läbiviimiseks kogu ulatuses konflikti kõigis faasides. USA Tallinna saatkonna asjur Brian Roraff lisas, et Balti riikide julgeolek on elulise tähtsusega ja Eesti mängib kriitilist rolli julgeoleku tagamisel regioonis. Need ühisõppused tekitavad praktilisi võimalusi partnerluseks, õpetamiseks ja õppimiseks, mis tugevdavad alliansi koostöövõimet õhus, maal ja merel ning toetavad NATO liitlaste kollektiivset kaitset ja julgeolekut, märkis Roraff.