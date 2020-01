Eestis on suurenenud Nigeeria ja India kogukonnad

Helme sõnul on Eestis kaks põhilist immigratsiooni allikat - õpiränne ja teine sellesama õpirändega kaasnev perekondade ühinemine. “Näeme, et siin on tekkimas probleemid. Väga kiiresti kasvavad mõnedest riikidest pärit kogukonnad. Viimase paari aasta jooksul on nagu rakett visanud üles India päritolu kogukond. Teine väga kiiresti kasvav ja justnimelt õpi-ja perekondade ühinemise kaudu kasvav kogukond on Nigeeria kogukond. Sellega on aga igal pool Euroopas väga tõsised probleemid kriminogeenses kontekstis,” nentis Helme, lisades, et ülimalt naiivne oleks arvata, et Eestis neid probleeme ei teki.

PPA peadirektor Elmar Vaher oli siseministri poolt tõstatatuga igati päri. “Meil on natukene veel aega jälgides seda olukorda kogukondade mõttes, mida minister kirjeldas. Aga mitte palju,” tõdes Vaher.

Vaher lahutab siin kaks erinevat teemat. Üks neist on seotud 2015. aastal alanud migratsioonikriisiga, kus ka Eesti ei jäänud puutumata. Suur osa ümberasustatuid Eestisse aga jääda ei soovinud ning liikusid edasi riikidesse, kus olid ees ootamas nende suured kogukonnad.

“Teine suund on tõesti legaalne ränne – õpi-ja töötamise ränne, millega tuleb kaasa pereränne,” tõdes Vaher, kinnitades samas, et praegu politsei ei tunneta, et turvalisus tervikuna oleks selle tõttu suuremas ohus.