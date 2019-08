Eestis loodud äppi seostatakse briti teismelise enesetapuga

Siiski kasutati esialgu kolleegide anonüümseks tagasisidestamiseks loodud rakendust kurjalt ära. Talving ütles, et esines veel küberkiusamist, kuid ta polnud nõus täpsustama, mis riikides ning mitmel juhul. Tänavu pärast jaanipäeva otsustati rakendus globaalselt sulgeda.

Ühtegi investorit idufirmasse kaasatud polnud ning 9. augusti seisuga oli osaühingul erinevaid maksuvõlgasid 1640,46 euro suuruses.

“Eks idufirmadega on ikka nii, et vahepeal pead mõne sulgema,” nentis Talving. Ta lisas, et ettevõtlushuvi pole pärast ebaõnnestunud idufirma loomist kadunud ning sai hoopis globaalse rakenduse loomise kogemuse, mis oli hea õppetund.

Idufirma lõi 2010. aastal osaühing Mooncascade. Juba toona ütles Mooncascade’i esindaja Asko Seeba, et kui keegi kasutab rakendust kurjasti, tuleb info politseile edastada.

Sayat.me rakendust on installitud Google poe info kohaselt üle miljoni korra. Rakendus on veel Google Play poes allalaetav, kuid kasutada seda enam ei saa.