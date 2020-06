Eestis elavad venekeelsed noored võivad sattuda Venemaa mõjutustegevuse huvisfääri. Venemaa on selle vastu huvi üles näidanud

Analüüsis viidatakse, et just tänu sotsiaalmeediale on venekeelne noor auditoorium haavatavam infomõjutamise valdkonnas ning seega vajavad uurimist eelkõige sotsiaalmeediaplatvormid, mida külastavad Eesti venekeelsed noored. Olulist rolli mängivad Eesti venekeelsete (sh noorte) inimeste meelsuse kujundamisel lisaks sotsiaalmeediale ka kohalikud venekeelsed kanalid ning kriisiolukorras võib nende tähtsus kasvada. Seda oli näha ka COVID-19 pandeemia ajal.