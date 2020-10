Eestil on esialgne koroona vastu vaktsineerimise plaan paigas

Eesti sõlmis ravimihiiu Astra Zenecaga eelostulepingu poolte elanike vaktsineerimiseks vajaliku vaktsiinikoguse ostmiseks, kaalumisel on 300 000 lisadoosi soetamine sel nädalal kliiniliste uuringute peatamisest teatanud Johnson ja Johnsoni allfirmalt, vahendab ERR.

Kuigi vaktsiinide kliinilised uuringud alles käivad, teevad riigid juba plaane, kellele antakse seda esimestena, sest on ilmselge – kõigile kohe seda ei jagu. Kui soomlased loodavad oma plaani paika saada novembriks, siis Eestis on see Kiige sõnul juba olemas.

"Esmased riskirühmad on hooldekodu kliendid, tervishoiutöötajad, teatud krooniliste haigustega inimesed, kelle puhul on suurem risk koroonaviirusega nakatumise korral tõsiseks haigestumiseks, halvemal juhul surmaks, ja sama moodi on eelis järjekorras meie hinnangul ka eakad," ütles Kiik.

Millal on võimalik saada koroonavaktsiini tavalisel inimesel, kes ei ole hooldekodu elanik ega näiteks ka meditsiinitöötaja?

Minister Kiik ütles, et ta loodab, et järgmise aasta jooksul. "Aga kui nüüd küsida, kas see on esimene, teine, kolmas või neljas kvartal, siis optimistid loodavad, et see on teine kvartal, pessimistid ütlevad, et see on parimal juhul neljas kvartal. Siis võib öelda, et realistid arvestavad kolmanda kvartaliga," lausus Kiik.

