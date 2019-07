Eestikeelse "Mein Kampfi" kirjastaja: Hitler on sakslaste jaoks väga palju häid asju teinud

"Enne Teist maailmasõda jõudis Hitler ju saksa rahva jaoks väga palju häid asju teha. Sellest ei räägi ju keegi. Ikka kisatakse, et mis ta pärast tegi. Aga miks ta seda tegi, sellesse ei ole keegi süübinud. Ma arvan, et raamatust saab sellest päris palju teada," rääkis Nigul Delfile "Mein Kampfi" eestikeelse variandi "Minu võitlus" olulisusest.

"Seda teost on nii palju mustatud, et see ei ole õiglane," ütles Nigul. Tema sõnul on raske hinnata, kui palju on Hitleri kohta tõtt ja kui palju väljamõeldist räägitud.

"Kui mulle ütlete, et olid holokaustid ja värgid, siis selle kohta on ka erinevaid seisukohti. Kuna ma olen Norman Finkelsteini "Holokaustitööstuse" eestikeelsena välja andnud, siis ma ei tea, kui tõsi see on. Kas neid lihtsalt hukati või isoleeriti. Ma arvan, et me keegi ei oska selle kohta täpselt öelda, mis toimus," ütles Nigul.

Raamatupoed ei taha halba mainet

Nigul üritas raamatu müüki panna ka suuremates raamatupoodides, ent Apollo ja Rahva Raamat sellest keeldusid. "Apollo ütles, et nemad ei taha levitada kommenteerimata väljaannet. Aga no mida sa kommenteerid inimese tegusid?" küsib Nigul.

Saksamaal nimelt taasavaldati 2016. aastal "Mein Kampf" teadlaste kommentaaride ja kommentaaridega, mida raamatus on üle kolme tuhande. Nigul seda õigeks ei pea.

"Kuidas sa surnuga võitled. Kirjutad temast üht- ja teistpidi, aga ta ei saa sulle ju vastu midagi öelda. Ta ei saa end kaitsta, et miks ta seda tegi," ütles Nigul.

Vana idee

Nigulil käisid Hitleri natsipiibli tõlkimise mõtted juba kümme aastat tagasi, ent päriselt asja kallale asus ta 2017. aastal, kui originaal oli juba aasta aega autoriõigustest vaba olnud.