Eesti võib peagi saada oma esimese võimaliku märtri

Dokumendid peapiiskop Eduard Profittlichi elu ja tegevuse kohta on nüüd kokku kogutud ning jõuavad kuu aja pärast Vatikani, vahendab ERRi uudisteportaal.

Peapiiskopi õndsaks kuulutamiseks vajalikud dokumendid mahuvad paari kasti, kuid need on vaja veel kord korralikult üle vaadata, paljundada ja järjekorda panna ning pitseerida. Kuu aja pärast on need dokumendid Roomas, kus algab järgmine faas.

"Vaadatakse, kas kõik dokumendid on olemas, kas nad saavad kindlasti kinnitada tema märterlust. Ja loomulikult, nagu pühakute puhul ikkagi, vaadatakse kõik aspektid tema elust läbi - tema teoloogilised mõtted, analüüsitakse tema kirjutusi," selgitas rooma-katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas.

Profittlich oli esimene katoliku piiskop Eestis. 1941. aastal küüditati ta otse Peeter-Pauli kiriku altari eest Siberisse ning 1942. aastal suri ta Kirovi vanglas.