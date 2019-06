Eesti viis kõrrevabaduse Kosovosse

Kuna tänavune keskkonnapäev keskendus õhukvaliteedile, siis jagasid Eesti ja Kosovo omavahel õhukvaliteedi mõõtmise võimalusi. „Kosovolased olid väga huvitatud meie Keskkonnauuringute Keskuse tehtavast õhukvaliteediuuringust ning sellest, et seda saavad inimesed reaalajas jälgida nii veebist kui ka linnas olevatelt ekraanidelt,“ ütles Münt ning lisas, et võõrustajad on samuti analoogsega alustanud, kuid soovivad arendada seda meie tasandile.

Samuti avaldas kosovolastele muljet meie pandipakendisüsteem. Seda on nad käinud juba varasemalt meie riigis uurimas ning soovivad edaspidi kaasata meie eksperte ja nende kogemusi Kosovos. „Eesti pandipakend on üleilmne edulugu, mida soovivad aluseks võtta oma riigis ka kosovolased. Aitame neid tolles hea meelega ning toome veel ühe riigi nende hulka, kus plastpudelil on väärtus,“ ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

Kohtumise teises pooles tutvustati teineteisele ka keskkonnakampaaniaid. Lisaks maailmakoristuspäevale tutvustasid eestlased Kosovo ministrile ka meie ministeeriumi ja haldusala hetkel aktuaalseid olevaid keskkonnaalgatusi, mis tekitasid võõrustajates suurt huvi. Nii näiteks räägiti eile Eestis tegevust alustanud Noorte Keskkonnanõukogust, RMK iga-aastastest metsaistutustalgutest, mis tänavu keskendusid Kliimakangelaste nime all kliimamuutustega võitlemisele ning meie muusikute kõrrevastasest kampaaniast.