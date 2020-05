Eesti vetes peatus esimest korda ohtlike tuumajäätmetega laev

Saksamaa laev Mikhail Dudin vedas Saksamaa tuumajäätmeid ladustamiseks Venemaale, kuid pidi halva ilma tõttu tegema peatuse Eestis. Keskkonnaameti kiirgusosakonna nõunik Teet Koitjärv märkis, et laev ühessegi Eesti sadamasse ei sisenenud. „Küll aga kinnitas nii veeteede amet kui ka politsei- ja piirivalveamet, et laev viibis Naissaare lähedal ankrualal seoses keeruliste ilmastikuoludega. Selleks oli tal vajalik PPA luba olemas.”

Laev jätkas oma teekonda Ust-Luuga sadama suunas 13. mail, sisenemata seejuures Eesti sadamaisse.

Koitjärv selgitas, et kuna laev meie sadamatesse ei sisenenud, siis polnud tal tarvis ka täiendavaid lube. „Küll aga juhul, kui Eesti sadamaisse soovib siseneda välisriigi laev, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, peab vastav välisriik taotlema välisministeeriumilt diplomaatiliste kanalite kaudu laevaluba vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatavat sadamasse sisenemist,” viitas kiirgusosakonna nõunik riigipiiri seadusele. „Seejärel menetleb Välisministeerium koos kaitseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveametiga esitatud taotlust ning teeb otsused.”