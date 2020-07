Eesti varub sügiseks 400 portsjonit koroonaviiruse ravimit remdesiviir

"Remdesiviiri vajavaid patsiente võib teise laine puhul olla kuni 400. See on tõenäoline stsenaarium," ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyasz ERR-ile.

Praegu on ravimiameti andmetel seda ravimit Eestis umbes 20 patsiendile.

Banyaszi sõnul korraldab Euroopa Komisjon remdesiviiri ostmiseks ühishanke ja sinna on Eesti oma soovitud koguse sisse andnud.

Euroopa Komisjon kiitis remdesiviiri kasutamise uue koroonaviiruse ravimina heaks möödunud reedel. Luba anti vähem kui kuu aega pärast taotluse esitamist.

Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs ütleb, et tegemist ei ole imeravimiga, kuid nagu näitavad kaks USA-s läbi viidud ulatuslikku uuringut, lühendab ravimi kasutamine keskmiselt raskete patsientide haiglas viibimise aega.

Ravimiameti esindaja sõnul läheb vaktsiinilini väljatöötamiseni veel aega, sest selleks napib endiselt andmeid: "Esiteks ei ole teadlased ikka veel päris ühel nõul, missuguse loomuliku immuunsuse annab viiruse läbipõdemine ja kui püsiv see on. Ja kui juba läbipõdemise järel tekkiv immuunsus ei ole väga püsiv, siis on oluline vaadata, kui kauaks suudavad vaktsiinid immuunvastuse tekitada."

