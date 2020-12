Eesti Vähiliit sai asutuse ajaloo suurima eraannetuse

"Oleme väga liigutatud vähiliidule nii olulise toetuse eest! See on uskumatu, et Eestis on nii suure südamega inimesi," kirjutas Vähiliit.

Käesoleval aastal on Eesti Vähiliidu prioriteet osta vähiliidu mammograafiabussi uus kaasaegne 3D mammograaf, et jätkuksid rinnavähi sõeluuringud Eestimaa väikelinnades. Uus 3D mammograaf võimaldab varakult avastada rinnavähki igas eas naistel ka noorematel.

10 aasta jooksul on vähiliidu bussis käinud uuringutel üle 70 000 naise. Nendest 298 on avastatud rinnavähk. 85 protsendil on avastatud vähk varajases staadiumis, keda on saadud tervistavalt ravida.

Kampaaniaga „Terve Eestiga vähi vastu“ kogusime 50 000 eurot. Heategevuslik kleidioksjon 500 Kleiti kogus Vähiliidule uue 3D mammograafi ostuks rohkem kui 30 000 eurot.

Eesti Vähiliidu mammograafiabuss hakkab tööle 2021 aasta kevadel.

Vähiliit tänab kõiki toetajaid.