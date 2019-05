Eesti Vähiliidu kodulehekülje väitel võib rinnavähk tekkida ka abikaasa või liiga pikkade tööpäevade tõttu

MTÜ Eesti Vähiliidu projektijuht Vivian Vulp selgitas, et veebilehe sisu kirjutavad paljud vabatahtlikud. "Aga ei ole nii, et me kõik paneme üles, ikka vaatame üle," ütles Vulp. "Vähk on väga keeruline haigus ja kõiki selle haiguse külgi pole teadus veel suutnud tõestada," rääkis ta. Vulp nentis, et väited selle kohta, nagu oleks vähk emotsioonidega seotud, polegi tõestatavad, kuid sellekohane tekst peaks tema hinnangul siiski kodulehel rippuma.

Vähiliidu kodulehte rahastasid majandusaasta aruannete põhjal vähemalt 2016. ja 2017. aastal Tervise Arengu Instituut, mis on valitsuse asutatud teadus- ja arendusasutus.

Eesti Vähiliidu põhikirja kohaselt on liidu eesmärgiks vähktõve vältimiseks ja varajase diagnoosimise tõhustamiseks vajaliku teabe levitamine elanikkonnale.