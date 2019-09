Eesti Üliõpilaskondade Liit: Eesti kõrghariduse jätkusuutlikkus on viidud kriitilise piirini

Eesti Üliõpilaskondade Liidule teeb muret praegune kõrghariduse

investeeringute puudumist puudutav seis ja nende perspektiivist ei ole riik olnud oma ülesannete kõrgusel tagamaks kõrghariduse kvaliteeti ning ligipääsetavust.

"Nii kõrghariduse kui ka teaduse vallas on riik andnud katteta lubadusi, mis puudutavad kogu akadeemilise pere käekäiku. Oleme ühel meelel Rektorite Nõukoguga, et kõrghariduses on vaja põhjalikke ümberkorraldusi, kuid ülikoolid on juba püksirihma pingutanud ja nüüd on valitsuse kord omapoolsed lubadused ellu viia," kirjutas Liit avalikus pöördumises.

Üliõpilaskondade Liidu avaldus:

"Üliõpilased jagavad Rektorite Nõukogu ja kogu akadeemilise

pere muret seoses kõrghariduse rahastusega. Kõik planeeritud tegevused mõjutavad eelkõige üliõpilasi ja neile kvaliteetse õppe pakkumist," ütles Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog.

"Tegelikult on šokeeriv, et sellised ettepanekud on jõudnud ülikoolide

rektorite lauale. See illustreerib praeguse olukorra kriitilisust. Üliõpilased ei soovi kindlasti näha, et meie õppejõud jääksid palgata või kaastudengid väljaspool Tartut ja Tallinnat võimaluseta omandada kõrgharidust."

Antud situatsioonis, kus oleme jõudnud kriitilise piirini, on oluline leida lahendused, mis arvestavad erinevate osapoolte vajadustega. Sellist tulemust ei ole võimalik saavutada ilma ühiselt tehtud sammudeta, sest kõigil on roll ja vastutus lahenduse leidmisel. Hetkel oleme situatsioonis, kus riik on vastutuse võtmisest kõrvale hiilinud ja on aeg osutada kõige drastilisematele valukohtadele.