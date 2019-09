Eesti tüdruk valiti Islandi Piraadipartei juhatusse

"Olin Piraadipartei olemasolust varem teadlik, kuid ühel hetkel avastasin, et minu vaated ja ideed olid nende omadega täiesti identsed. Olin just juhuslikult ühe Piraadipartei liikmega tutvunud, kes mind teistega kokku viis. Tundsin end nagu kodus ning

olin ümbritsetud väga sarnase mõtteviisiga, avatud inimestest, kes kõik olid valmis oma aega ühiskonna heaks panustama," rääkis Marga. "Piraadiparteist sai minu Islandi pere, kus olin alati teretulnud, ning kus mulle tundus, et saan oma oskusi ja aega rakendada millessegi vajalikku."

Marga põhjendab oma erakondlikku valikut sellega, et Piraadiparteid üle maailma seisavad läbipaistvuse, otsese demokraatia ning õiguse eest vabalt informatsiooni ja arvamusi jagada.

"Erinevate riikide Piraadiparteid on mõistagi erinevalt arenenud, kuid meid kõiki ühendavad identsed väärtused ja põhimõtted. Piraate on tihti keeruline traditsioonilisele poliitkompassile paigutada, sest rõhku pannakse faktidest tulenevate loogilistele järelduste tegemisele, ning seetõttu võivad poliitilised arvamused vastavalt saada olevale informatsioonile ajas muutuda. Rääkimata sellest, et partei raamatupidamine on kõigile avalik, võetakse Islandi Piraadiparteis kõik otsused vastu meie enda programmeeritud open-source virtuaalses valimiskeskkonnas, kus igal partei liikmel on võimalus anonüümselt hääletada iga otsuse osas, mis parteis vastu võetakse," rääkis Marga.

Hetkel on Marga Piraadiparteis, kuna see aitab tal õppida rohkem organisatsioonide haldamise kohta ning välja mõelda, kuidas tekitada igaühele võimalus saada tervislikus ja motiveerivas keskkonnas oma oskusi ühiskonna heaks rakendada. "Kas ma jään sellega edasi tegelema parteisiseselt või parlamendis, Islandil või mujal, poliitikas või hoopis mõnes muus valdkonnas, selgub tulevikus!" rääkis Marga.

Unistus saada islandlaseks

Marga unistas islandlaseks saamisest juba 13-aastaselt, kui hakkas kodus iseseisvalt interneti abil islandi keelt õppima, käies samal ajal Tallinna Prantsuse Lütseumis. Sealt peale põhikooli Tartusse Hugo Treffneri gümnaasiumi loodusklassi läinud Marga ei leidnud Taaralinnas piisavalt eneseteostust ja nõnda ta 17-aastasena Islandile koliski.

Islandil lõpetas ta kohaliku keskkooli ja vabal ajal tegeles ka programmeerimisvõistlustel osalemise ja häkkimisega. Tema programmeerimisoskustega on kusjuures tuttavad ka Twitteri-sõbrad, kes Vargamäe Nuti-Andrest jälgivad.

Seda uskuda on üsna kerge. #nutiandres Loe veel — Vargamäe Nuti-Andres (@tammsaarebot) September 10, 2019

Praegu pendeldab ta Eesti ja Islandi vahel, kuid peamiselt elab jällegi Eestis, kus tegeleb start-up-i arendamisega. Kodusemalt tunneb ta end aga siiski Islandil. "Islandi kultuur, poliitika kui ka ilm on mulle äärmiselt südamelähedased," kirjeldas Marga.