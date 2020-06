Eesti tudengisatelliiti Hämarik orbiidile viiva raketi start lükkus edasi

Vahetult enne hommikust starti teatas Euroopa Kosmoseagentuur, et kanderaketi Vega väljalendu täna ei toimu. Stardi edasilükkamise põhjuseks on tugevad tuuled atmosfääri kõrgemates kihtides.

Raketi pardal on TalTechi tudengite ning ASi Datel koostöös valminud tudengisatelliit Hämarik. Hämarik on kahest tudengisatelliidist teine, mille tehnikaülikool koos Dateliga orbiidile saadab. Satelliit Koit startis eelmise aasta 5. juulil raketiga Venemaalt. Koit ja Hämarik on 1U kuubik-satelliidid (10×10×10 cm).

Satelliiditiimi juht Rauno Gordon on varem Delfile kinnitanud, et TalTechi meeskonna plaan teha niivõrd väikese satelliidiga kosmosest Maa seiret on pretsendenditu. "Niivõrd väikese satelliidiga pole seda keegi varem proovinud. See vajas erilisi kaameraid, suurt arvutusvõimsust ja nii kiiret andmesidet ning kõik need süsteemid tuli meil endil arendada," märkis ta.

Tehnikaülikooli satelliidiprogrammis on kuue aasta jooksul kaasa löönud üle 150 tudengi, kes kõik on saanud kogemusi erinevates valdkondades.

Eesti esimene satelliit ESTCube-1 saadeti samuti Euroopa Kosmoseagentuuri kanderaketiga Vega Maa-lähedasele päikese-sünkroonsele orbiidile 7. mail 2013. Akude tühjenemise tõttu saatis see viimase signaali välja kaks aastat hiljem.

Lõuna-Ameerikas Prantsuse Guajaanas stardiootel oleva raketi Vega pardal on lisaks eestlaste omale veel 52 satelliiti, mis ootavad orbiidile toimetamist.