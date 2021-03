Eesti tõusis suhtelise nakatumisnäiduga maailmas esikohale

Niisiis oleme napilt ette rebinud teiste seas ka Tšehhist, kes on tabelis meie järel teisel kohal.

Kahe nädala nakatumisnäiduga 100 000 elaniku kohta, mille järgi ka reisipiiranguid kehtestatakse, oleme veel teisel kohal. Tšehhi juhib näiduga 1562, Eesti näit on 1465.

Oleme ka The New York Times'is avaldatud tabeli tipus, seal suhtelise nakatumisnäiduga 100 000 elaniku kohta.

Eesti haiglates on ravil 658 koroonapatsienti, ööpäevaga lisandus 1358 nakatunut. Üleeile tehti ka postiivsete proovide uus rekord - kokku tuvastati 1957 esmast positiivset testi.

Eilse päeva jooksul tehti Eestis kokku 11 128 vaktsineerimist, mis on seni suurim ühes päevas tehtud vaktsineerimiste arv, teatas sotsiaalministeerium.

Kokku on praeguseks vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end kaitsnud üle 122 000 inimese, neist 50 691 on saanud mõlemad vaktsiinidoosid. Üle 80-aastastest on praeguseks üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 31 protsenti.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tunnustas tervisevaldkonda ja tervishoiutöötajaid, kes praeguses kriitilises olukorras on teinud suuri pingutusi, et saaksime vaktsineerimisega võimalikult paljudele inimestele COVID-19 haiguse eest kaitset pakkuda. "Perearstide juures jätkub riskirühma inimeste vaktsineerimine ning samal ajal on käimas ka haridustöötajate ning kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande töötajate vaktsineerimine. Nädalavahetusel toimub kõigi soovijate vaktsineerimist ettevalmistav piloot, mille käigus saavad erinevates raviasutustes üle Eesti ennast vaktsineerida 6 000 üle 65-aastast inimest," ütles minister Tanel Kiik. "Meie eesmärk on teha sel nädalal kokku vähemalt 40 000 vaktsineerimist."