Eesti töölised: jääme loomulikult Soome, edu teile sinna

Anonüümseks jääda soovinud tööline Soomes lisas, et pendelränne võib ju olla lubatud või mitte, aga põhjanaabrite tööandjad ise oleks Eestis käinutele karantiini määranud. "Point on selles, et tööandjad ei luba lihtsalt tööle. Meile on antud info, et võime minna Eestisse ja kui tagasi tuleme, siis peame olema 14 päeva kodus jälgimise all. Ja seda muidugi ilma palgata," lisas ta.

"Meeleolu on meil praegu veel enam-vähem. Kahju on see, et ilmselt pühadeks samuti koju ei saa."

Pere peab mõistlik olema

Andrei, kes alles mõni päev tagasi üle lahe nn objektile sõitis, leidis, et ta pigem püsib Soomes, kui tuleb tagasi kodumaale ja riskib tööta jäämisega. „Viibin Helsingist 400km eemal üsna kõrvalises kohas: parim viis ennast muust maailmast isoleerida ja samal ajal majanduslikult stabiilseks jääda,” leiab ta.

Pendelränne oleks talle andnud kindlustunde, et saab vahepeal koju pere juurde tulles tagasi tööle minna. Andrei ütleb, et tal ongi hirm tagasi Eestisse minna. „Sest kui tagasi lähen, elan teadmatuses, mis edasi saab. Sest sellega katkeks ka minu sissetulek. Seega hetkel on plaan jääda siia võimalikult kauaks, kuniks piirid avatakse. Kahjuks pere pole sellega arvestanud, aga eks nad mõistavad ja on mulle igati toeks.”

"Jääme loomulikult Soome, siin on sotsiaalsed garantiid, kui peaks midagi juhtuma ja samas on siin tööd. Eestis, nagu kuulda, on suurim probleem ettevōtjatel - kuidas saaks töölisi koondada! Edu teile sinnapoole lahte," põhjendas Harry oma otsust.

Otsus mõjutab muidugi ka Soome ettevõtteid, kes võivad töötajatest ilma jääda. Näiteks kustub Soome ehitusettevõtete esindusorganisatsioon eestlasi pigem Soome tööle jääma, kui koju pole tungivat vajadust minna. Organisatsiooni tegevjuhi Aleksi Randelli sõnul tekitab Eesti tööjõu pendelrände keeld tõsise probleemi Lõuna-Soome ehitusobjektidele.

Välisministeerium soovitab, et kõik Soomes töötavad, aga Eestis elavad eestlased otsustaksid tänase ja homse päeva jooksul, kas minna Soome ja püsida seal töötades kuni reeglite muutumiseni, või jääda Eestisse.

Kuni kl 23.59 laupäeval, 21. märtsil kehtivad Soome ametivõimude antud piiriületusjuhised, et riiki saavad siseneda ka need töötajad, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud, aga kellel on ette näidata tööleping Soomes. Neile ei rakendu ka 14-päevane isolatsiooninõue.