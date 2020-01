Eesti tööandjate keskliit ei nõustu siseministeeriumiga välismaalaste seaduse kitsendustes

„Eesti tööandjate keskliit on nõus, et spetsialiste koolitades tuleb silmas pidada tööturu vajadusi. Tuleb ka tõdeda, et Eestis on järjest suurenev töötajate puudus, seda enam tuleks teha selleks, et siin õppinud välismaalased, kes on juba kohaliku ühiskonnakorraldusega tuttavad, saavad anda oma panuse siinsele tööturule," ütles Aas.

"Oleme seisukohal, et töötamine aitab välismaalasi integreerida ühiskonda ning seega peale õpingute lõpetamist oleks neil oluliselt lihtsam leida Eestis püsivat töökohta. Seda enam, et arvestades välismaalasest töötajatele kehtestatud palgakriteeriumi, eeldavad tööandjad, et sellise palga küsijal on olemas ka töökogemus," märkis ta.

"Töötamise võimaldamine on oluline kõigi osapoolte jaoks - nii tudengite, tööandjate, ülikoolide kui ka riigi jaoks. Eesti peaks olema huvitatud eelkõige andekatest välisüliõpilastest, kuid kõikidel õppijatel ei ole võimalik aastate kaupa elada säästudest või vanemate kulul. Tulevased tudengid teevad oma valiku Eesti ülikoolide kasuks ka selle järgi, missugused on siin stipendiumid ja võimalused töötamiseks," selgitas Aas. Ta lisas, et kui tudeng stipendiumit ei saa, peab ta eelnevalt raha koguma või õppimise ajal ka töötama. "Enamik tudengitest peab üsna loomulikuks töötamist õppimise ajal - esiteks soovitakse rohkem kogemust ja teiseks katta oma kulud."

"Töötamisele piirangute kehtestamine võib pigem tuua kaasa mitteametliku töötamise riski suurenemise, mis omakorda kasvatab riigi administratiivset koormust. Eelnõu järjepidevust ja sisemist loogikat arvestades oleks julgeoleku riski pidanud välja tooma ka siin (nagu keskmise palga nõude kirjeldamisel), kuid kahjuks seda tehtud ei ole, mis jätab mulje põhjenduste kallutatusest ja ekspertsuse puudumisest," leidis Aas.