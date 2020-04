Eesti tervishoiutöötajate pöördumine: on lühinägelik loota sellele, et meil läheb paremini kui teistel

Iivi Luik toob välja kriisi mõju tervishoiutöötajate vaimsele tervisele ning kutsub üles raskes olukorras jagama positiivset: “Kutsun üles koguma positiivseid emotsioone ja neid igapäevaselt üksteisega jagama. Täna on kokkuhoidmine eriti oluline, sest see annab meile jõudu koos keerulisest ajast läbi tulla.”

Pöördumises rõhutab ta tervishoiutöötajate tervena püsimise olulisust: “Tänasel päeval on kõik eesliinil töötavad inimesed viirusest ohustatud. Haigestuda ei tohi, kuna meie meditsiinis töötavate inimeste arv on loetud ja lisavägi puudub – seega on iga inimese panus väga suure tähtsusega. Me saame aidata ainult siis, kui oleme ise terved. Sellepärast palume kõikidel inimestel meie ümber olla mõistvad, kannatlikud ja pidada kinni kehtestatud korrast.”

Tervishoiutöötajate pöördumine on loetav täismahus allpool.

Head eesliini töötajad meditsiinis ja Eestimaa inimesed!

Tervishoius toimub töö meeskonnana, kus iga inimene on ülioluline. Kõigil on oma amet, nimi ja nägu. Pole võimalik ravida inimesi ilma bioanalüütikute, radioloogiatehnikute ja paljude teiste tugipersonali liikmete osaluseta. Praegu on tervishoiuasutustes ka koristaja, hooldaja või klienditeenindaja töö teistega võrdselt oluline. Rääkimata kiirabitöötajatest ja intensiivravi personalist. Seda tunneme täna, globaalse kriisi ajal eriti tugevalt.