Eesti terviseprofiil: vaesus ja halb tervis käivad käsikäes

Sotsiaalministeeriumis esitleti täna Euroopa Komisjoni koostatud Eesti terviseprofiili. Sellest ilmneb, et Eesti inimeste tervis sõltub väga suurel määral soost, haridusest, sissetulekust ning elukohast. Rahvastiku tervisenäitajate parandamiseks tuleb vähendada ebavõrdsust tervises, et ka majanduslikult kehvemal järjel olevad inimesed saaksid elada kauem tervena.

Esmalt: mis on hästi? Hea on see, et oodatav eluiga on Eestis alates 2000. aastast pikenenud rohkem kui üheski teises ELi riigis. Eesti elanike tervislik seisund läheneb praegu ELi keskmisele ja see tuleneb peamiselt südame isheemiatõvest ja insuldist tingitud surmade vähenemisest.

Kehvasti on aga see, et vanemas eas läheb tervis käest. Seejuures on suur lõhe varanduslikus mõttes: vaesemate inimeste terviseseisund on märksa tõenäolisemalt halb. 2017. aastal oli Eesti 65-aastastel elanikel eeldatavasti elada jäänud 18,7 millest ligi 12 aastat kannatatakse krooniliste haiguste all.

Eesti 65-aastaste elanike tervena elada jäänud aastate arv ELi keskmisest 4,1 aasta võrra väiksem. Ka 65-aastaste oodatava eluea sugudevaheline erinevus on suur. Naistel jääb eeldatavasti elada 20,8 aastat ja meestel 15,6 aastat. Erinevus on üle viie aasta, mis on suurim ELis.