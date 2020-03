Eesti tellis Hiinast 11 miljoni dollari eest isikukaitsevahendeid

Rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, välisministeeriumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) koostöö tulemusena leiti tarnija. Ühendatud meeskonna töö tulemusena õnnestus täna sõlmida tarneleping Hiinas asuva ettevõttega.

Tehtud tellimus on suuremahuline, sest sisaldab nii haiglate, hooldekodude, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning teiste ametkondade vajadusi. „Ainuüksi kaitsemaske tellisime 7,6 miljonit. Tellimusele lisandusid ka kindad, kaitseülikonnad, kaitseprillid ja teised kaitsevahendid,“ ütles Aab. „Tellimuse kogumaksumus on 11,4 miljonit dollarit.“

Tellimus valmib 10-20 päevaga, kuid on tõenäosus esimene osa tarnest saada ka varem. Ministri sõnul on töös ka teisi väiksema mahuga tellimusi, et tagada kriitilised kaitsevahendid enne Hiina tarne saabumist.

„Riskide hajutamiseks üritavad haiglad ja ministeeriumid hankida kaitsevahendeid erinevatelt pakkujatelt. Väiksemad kogused on juba kohale jõudnud ja laiali jaotatud,“ lisas Aab. „Kogu maailmas on suur nõudlus kaitsevahendite järgi, tavalised lepingud ja tarneahelad ei toimi. Seepärast tulebki kõike hankida erakorraliste tellimuste abil.“

Samal ajal töötab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti ettevõtjatega, kes on pakkunud oma abi ja võimelised käivitama erinevate kaitsevahendite tootmise.

