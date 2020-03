Eesti tähtsaim suurõppus tõmmatakse koomale: Kevadtorm toimub sel aastal vähendatud mahus

Kaitseväe juhataja andis ka korralduse, mille kohaselt jääb nädalavahetusel kasarmusse üks tegevväelane iga kompanii kohta, et tagada igapäevane elukorraldus, tegeleda toitlustamise muudatustega, erakorraliste väljalubadega ja vajadusel korraldada täiendavad karantiinid või inimeste isoleerimine. „Rõhutan veelkord, et erakorralistel asjaoludel saavad ajateenijad väljaloale, kuid peavad olema seal äärmiselt ettevaatlikud, et mitte haigestuda,“ ütles kindralmajor Herem.

Viimastel andmetel on kaitseväes tuvastatud kaks koroonasse haigestumise juhtu, haigusnähtudega on karantiini suunatud 129 ajateenijat ja isoleeritud ilma haigusnähtudeta on 375 ajateenijat. Tegevväelased ja töötajad, kel on haigestumise kahtlus on suunatud kaheks nädalaks kodutööle.