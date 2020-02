Eesti suursaadik Taanis andis üle volikirja

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses meenutas Tema Majesteet Kuninganna Margrethe II oma suhteid Eestiga, mis algasid koolieas, kui ta õppis tundma Eesti lippu ning on jätkunud tänaseni – alles eelmisel aastal külastas ta teist korda Eestit. Eesti ja Taani on kaua aega olnud partnerid ja lähedased riigid, kus on hea leida samameelseid häid koostööpartnereid. Kaitsekoostöö on olnud olulisel kohal: ka praegu on Taani sõdurid NATO raames Eestis.

William Mart Laanemäe on sündinud 1959. aastal Vancouveris, Kanadas. Pärast ülikooliõpinguid Vancouveris ja Torontos omandas Laanemäe Stuttgarti Ülikoolis loodusteaduste doktorikraadi keemias. Ta töötas Stuttgartis Max Plancki Instituudis teadurina ning Münchenis lennukimootorite tehases insenerina, seejärel Raadio Vaba Euroopa Eesti toimetuses, kuni siirdus RAS Silmeti kommertsdirektoriks.

Eesti välisteenistusse asus Mart Laanemäe 1996. aastal. Kolme ametiaja vahel asekantslerina on ta olnud suursaadik, esinduse juht Viinis ja kahel korral Berliinis. Ta on esindanud Eestit mitmes rahvusvahelises organisatsioonis ja mitteresideeruva suursaadikuna kuues Euroopa riigis ning tegelenud küberturvalisuse, internetivabaduse ja muude digitaalteemadega.