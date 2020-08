Eesti suursaadik Soomes astus protestiks valitsuse vastu ametist tagasi

Yle kirjutab, et 66-aastane Tiido lahkus kahel põhjusel, millest üheks on kõrge vanus ja teiseks lahkarvamused ametisoleva Eesti valitsusega.

"Minu maailmavaade erineb nii palju meie praeguse valitsuse maailmavaatest. Arvasin, et kui nemad tagasi ei astu, siis võib-olla on kõige parem, kui mina astun tagasi," ütles Tiido Ylele.

Tiido märkis, et tead häirivad eriti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) avaldused.

"Nad ahendavad või on juba ahendanud Eesti rahvusvahelisi konkurentsitingimusi. Ja nad on ka Eesti ja Soome suhteid halvendanud, nagu kõik teavad," tõdes ta.

Tiido mainis muuhulgas mullust juhtumit, kus EKRE toonane esimees siseminister Mart Helme kritiseeris teravate sõnadega Soome valitsust ja nimetas peaminister Sanna Marini "peaministriks saanud müüjatüdrukuks".

"Jah, nad võivad arvata, et nad ütlevad seda Eestis ja eesti keeles ja kohalikus raadios, ja et nad teevad seda sisepoliitilistel eesmärkidel. Kuid kõik teavad kõike. Ja kui diplomaatidel on vaja näiteks Soomelt mingit abi küsida, siis pärast selliseid avaldusi on väga raske soomlastelt seda abi küsima minna," selgitas Tiido.

Tiido osutas ka sellele, et erinevalt tänasest olid varasemate valitsuste ajal kahe riigi peaministrid omavahel tihedas kontaktis. "Ma ei usu, et Eesti peaministril oleks praegu võimalik sama lihtsalt Soome peaministrile helistada ja öelda, et midagi tehakse koos," leidis ta.

Tiido märkis, et kuigi ühisosa paremale kalduva Eesti valitsuse ja vasakule kalduva Soome valitsuse vahel on kitsam, on mõlemad valitsused endiselt seaduslikud, olles moodustatud demokraatlike, seaduslike valimiste alusel. "Ja see on minu probleem, kui mulle see (tänane valitsus) ei meeldi ja kui ma ei taha seda esindada," lisas ta. "Ma esindasin Eestit - mitte Eesti valitsust. Valitsused tulevad ja lähevad, aga riik jääb."

2000. aastast välisministeeriumis töötavast Tiidost sai suursaadik pea kolme aasta eest.