Eesti suursaadik Serbia Vabariigis andis üle volikirja

Belgradis toimunud volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses märkis president Vučić, et Serbia on kindlalt valinud Euroopa Liiduga integreerumise tee ning hindab Eesti toetust sellele.

Suursaadik Karelsohn kinnitas, et Eesti toetab Serbia edasiliikumist EL-i läbirääkimistel, kuna meie enda kogemus tõestab, kui olulised on nii liitumise nimel tehtud reformid kui EL-i liikmelisus riigi majanduse arengule.

Vučić ja Karelsohn leidsid, et arenguruumi on Eesti ja Serbia majandussuhetes. „Eesti ettevõtted on näidanud huvi Serbiasse investeerimise vastu ning need, kes seal juba tegutsevad, on tunnustanud Serbia head ärikeskkonda,“ tõdes suursaadik Karelsohn.

Karelsohn on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal 1993. aastal ja Eesti Diplomaatide Kooli 1994. aastal. Veel samal aastal asus Karelsohn tööle välisministeeriumis, kus ta on töötanud riiklikus protokolliosakonnas, välismajanduspoliitika osakonnas ja poliitikaosakonna rahvusvaheliste organisatsioonide büroos.

Samuti on Karelsohn tegutsenud majandusdiplomaadina Riia ja Helsingi saatkondades. Aastatel 2010-2014 oli ta välismajanduse ja arengukoostöö osakonna kaubanduspoliitika ja majandusorganisatsioonide büroo direktor. Karelsohn oli Eesti suursaadik Iirimaal 2014. aasta augustist 2018. aasta suveni ning eelmise aasta oktoobrist on ta suursaadik Ungaris, Montenegros, Põhja-Makedoonias ning Bosnia ja Hertsegoviinas.