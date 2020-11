Eesti suuremad päevalehed on juhtkirjades üksmeelselt kriitilised EKRE juhtide USA-väljaütlemiste suhtes

Eesti Päevaleht tunnistab juhtkirjas esmalt, et seni on Eesti valitsused osanud "kõigi USA presidentidega häid suhteid hoida, nii vabariiklaste kui ka demokraatidega". Leht lisab, et see "saaks vabalt jätkuda, kui koalitsioonis poleks Mart ja Martin Helmet, kes kuulutasid oma eilses raadiosaates Ühendriikide valimised võltsituks ja Bideni "närakaks"".

President Kersti Kaljulaid tegi Eesti Päevalehe hinnangul õigesti, et kutsus Helmete personaalküsimuse arutamiseks kokku riigikaitse nõukogu. "Arutada pole tegelikult palju – Eestit tema olulise liitlasega järjekindlalt tülli ajavate poliitikute koht pole valitsuses. Helmed justkui katsetaksid, kui kaugele koalitsioonikaaslased lasevad neil minna, enne kui valitsusest minema lüüakse," leiab ajaleht.

Eesti Päevalehe hinnangul lükkab Jüri Ratas Helmetega valitsusvastutuse jagamist jätkates Eestit samm-sammult rahvusvahelisse isolatsiooni ning selle tagajärjel on Eesti üksi ja sõpradeta kriisides, mis teadupärast tulevad järsku.

Postimees kommenteeris ühes juhtkirjas nii Joe Bideni valimisvõitu kui ka EKRE juhtide sapiseid kommentaare sel teemal. "Üks asi on kuulda selliseid mõtteid Trumpi advokaadilt, teine aga Eesti Vabariigi ministrite huulilt, kes on asunud lõhkuma usalduslikke suhteid sõjaliselt võimsaima riigiga, kes mängib Eesti julgeoleku tagamise seisukohalt võtmerolli," sedastab Postimees.

Leht meenutab, et Eesti julgeolek põhineb kaitsevõimel ja liitlassuhetel ning et head suhted Ühendriikidega on meile eluliselt tähtsad. "On äärmiselt kohatu, kui laseme äärmuslike vaadetega EKRE poliitikutel rikkuda ära julgeolekuarhitektuuri, mida Eesti on ehitanud taasiseseisvumisest alates," kinnitab Postimees toimetuse arvamusloos.

Õhtuleht sõnastas juhtkirja peaminister Jüri Ratase kirjana "heale Martinile ja heale Mardile".

"Ütlesid oma suurepärases raadiosaates, et USA president on korrumpeerunud ja Eesti valimised olid ebaausad, kuigi kummagi kohta pole ühtegi tõestust. Keskerakond moodustas koalitsiooni, kus me leppisime kokku teistsugustes väärtushinnangutes," alustab ajaleht valitsusjuhi kirja koalitsioonikaaslastele.