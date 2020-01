Eesti staabiohvitser viidi USA-Iraani konflikti tõttu Iraagist Kuveiti: eile oli Bagdadis veel rahulik. Nüüd on olukord läinud väga pinevaks

Miili sõnul on olukord pärast Iraani öist raketirünnakut Iraagis väga pinevaks läinud. Kuna USA-Iraani konflikt on väldanud alates USA 3. jaanuari raketirünnakust, mis tappis Iraani kindrali Qasem Soleimani, siis on OIRi staabi kolimine Kuiveiti kestnud juba mitu päeva. "Isiklikult mina saabusin täna varahommikul Kuiveiti. Praegu käib siin OIRi staabi ülespaneku organiseerimine," ütles Miil.

Eile päeval oli aga olukord Bagdadis hoopis teine kui öösel, kui kahe USA ja koalitsioonijõudude sõjaväebaasi pihta lasti umbes tosin raketti. "Bagdadis oli väga rahulik, hommikul liikusin Bagdadi lennujaamast rohelisse tsooni ja tegelikkuses tänavatel midagi erilist ei olnud," ütles Miil.

Nagu teatas kaitseminister Jüri Luik varahommikul, ütles ka Miil, et tema teada on rünnaku all olnud Al-Asadi baasis teenivate Eesti kaitseväelastega kõik korras. Iraagis on Eesti võitlejaid seitse ja praegu jäävad nad missioonikohta paigale.