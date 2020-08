Eesti sõlmis ravimihiiuga koroonavaktsiini eelostulepingu. Tehingu hind küündib miljonitesse eurodesse

Suurbritannias Oxfordis on COVID-19 vastase vaktsiini katsetused täies hoos ja AstraZeneca loodab järelevalvelt heakskiitu taotleda juba sel aastal, vahendab ERR. Euroopa Komisjon on vaktsiinivõidujooksus ühe liidriga sõlminud raamkokkuleppe 400 miljoni doosi ette äraostmiseks. Eesti otsustas selle raames eelostulepingu sõlmida.

"Meie soov on ideaaljuhul saada sealt vajalik doos poole elanikkonna vaktsineerimiseks. Esimene järjestus on kahtlemata riskirühmad, on need eakamad, on need kroonilised haiged, eesliinitöötajad tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas ja mujal riigiasutustes," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Tehingu hind on konfidentsiaalne, aga ulatub miljonitesse eurodesse. "Vaktsiin, mida elanikkonnale pakutakse, peab olema ohutu, efektiivne ja kliiniliselt testitud, siin mingeid järeleandmisi kvaliteedis ei tehta. Tõsi on see, et see on äärmiselt lühike vaktsiini tootmise kohta, selle vaktsiini efektiivsuse määr võib olla madalam kui vaktsiini pikaajalise väljatöötamise puhul," rääkis Kiik.

Eesti Ekspress on varasemalt kajastanud, et Eesti soov tuleb laias laastus kokku järgmiselt: umbes 40 000 "eesliinitöötajat" (arstid, õed jne), hooldekodude 10 000–12 000 elanikku, lisaks elutähtsate teenuste osutajad, riskirühmad (näiteks diabeedihaiged) ja üle 70aastased inimesed. Kõik need grupid kokku võiks olla umbes 270 000 inimest. Vaktsiini jääks üle 400 000 inimesele, kes tahavad seda vabatahtlikult manustada. Nagu kõik teised vaktsiinid jääb Covidi vaktsiin Eestis vabatahtlikuks. Tõsi, osa asutusi saab oma sisekorraeeskirjaga siiski inimesi vaktsineerima suunata.