Eesti sai rahvusvahelise reisilaevanduse toetamiseks riigiabi loa

Värske riigiabi loa valguses saatis MKM ka kavandatud toetuse merendussektorile kooskõlastamiseks. „Nüüd on riigiabi luba käes ning saame kiiremas korras jätkata vajalike ettevalmistustega, et aidata keerulises olukorras merendussektorit,“ selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Komisjonilt sai riigiabi loa toetus, mis võimaldab Euroopa Majanduspiirkonnas rahvusvahelisi regulaarreise tegeval ettevõtjal taotleda Veeteede Ametilt sotsiaal- ja tulumaksu osalist tagasimaksmist.

„Selline toetus tõstab meie laevandusettevõtete konkurentsivõime samale tasemele lähiriikidega, kus toetatakse oma laevandust päris korralikult,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Meie eesmärk on abistada ettevõtteid, kelle võime luua töökohti ja pakkuda regioonis olulisi teenuseid teenib Eesti majandushuvisid,“ lisas ta.

Eestile antud riigiabi luba hõlmab endas võimalust kasutada seda toetust järgmisel neljal aastal, kui selleks on vajadust. Esialgsetel prognoosidel makstakse sel aastal toetuse kaudu kuni 3,7 miljoni eurot, et hüvitada tööjõukulusid. 2021 ja 2022 aastatel võib toetus küündida vastavalt kuni 7,7 ning 8 ning miljoni euroni.

„Reisijateveo lõppemise ning vähenenud kaubaveo tõttu on langenud laevandusettevõtjate käibed 85-90%. Sellepärast oleme merendussektorile sel aastal loonud kolm eraldi lahendust, ühtlasi on olnud neil võimalus kasutada ka Töötukassa ja Kredexi toetuseid. Loodetavasti aitavad need raskel ajal pinnal püsida,“ lisas Aas.

Lisaks merendussektori tööjõukulude hüvitamisele on valitsus varasemalt otsustanud hüvitada 20 miljoni eurose otsetoetusega reisilaevade operaatoritele kroonviirusest tekkinud kahjud 75% ulatuses terve 2020. aasta peale. Ühtlasi on selle aasta esimesest aprillist järgmise aasta 1. aprillini peatatud veeteetasude maksmine, mille jaoks on valitsus lisaeelarvega eraldanud 18 miljonit eurot.