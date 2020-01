Eesti saadab Addis Ababasse asjuri

Eesti on viimastel aastatel oluliselt laiendanud suhtlust Aafrika kontinendi riikide ning organisatsioonidega. „Käesolev aasta on eriti oluline Euroopa Liidu ja Aafrika suhete jaoks, ebastabiilsus Aafrika kontinendil on julgeolekuoht ka Euroopale. Meie huvides on ebaseadusliku rände tõkestamiseks teha Aafrika riikidega koostööd, et nad suudaksid oma piire kontrollida ning võtaksid isikuid tagasi. Lisaks on Eesti ettevõtjate huvides otsida uusi ekspordivõimalusi Aafrika riikides. Aafrika Liidu juurde asjuri määramine aitab meil paremini mõista selles maailmajaos toimuvat eelkõige majandushuvide ja julgeolekulises vaates,“ rääkis Reinsalu.

Välisministri sõnul aitab uus tööpost kaasa ka meie võimekusele ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena. „Suur hulk teemasid, millega Julgeolekunõukogu tegeleb, on seotud kriisidega Aafrikas. Addis Ababa pakub võimaluse otsesuhtluseks mitmete riikidega selles kontekstis, sealhulgas Aafrika Liiduga,“ selgitas välisminister.

Eestit seob Aafrika Liiduga ka vastastikuse mõistmise memorandum digikoostööst aastast 2017. Eesti suursaadik Aafrika Liidu juures on Miko Haljas, kes resideerib Kairos.

Tanel Sepp on pikaajalise kogemusega diplomaat, kes liitus välisteenistusega 2003. aastal ja on viibinud lähetustes Luksemburgis, Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures, Eesti erimissiooni juures Afganistanis ja Eesti suursaatkonnas Washingtonis. 2015. aastal asus ta tööle kaitseministeeriumis, juhtides 2019. augustist sealset küberpoliitika osakonda.