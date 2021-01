Eesti saab järgmisel nädalal pea kolmandiku võrra vähem vaktsiine

Tänahommikuse seisuga on Eestis esimese doosiga vaktsineeritud ligi 18 000 inimest. Pfizer/BioNTech vaktsiini tarnete ootamatu vähendamise tõttu toimub COVID-19 vaktsineerimine Eestis tuleval nädalal mõnevõrra väiksemas mahus plaanitust. Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist teise vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine lükkub vähemalt nädala võrra edasi.

Vastusena vaktsiinitootja Pfizer kohalikelt esindajatelt tulnud suulisele infole vaktsiinitarnete ootamatu vähendamise kohta saatsid Põhja- ja Baltimaade sotsiaal- ja terviseministrid Tanel Kiik, Arūnas Dulkys, Daniels Pavļuts, Krista Kiuru, Magnus Heunicke ja Lena Hallegren eile päeval Euroopa Komisjoni tervise- ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakidesele ühispöördumise, milles väljendasid tõsist muret vaktsineerimise protsessi jätkusuutlikkuse ja usaldusväärsuse pärast ning rõhutasid vajadust stabiilsuse ja läbipaistvuse järele vaktsiinitarnete toimumisel.

"See on vastuvõetamatu," märgiti ühisavalduses Pfizeri/BioNTech'i vaktsiini tarneraskuste kohta. "Me oleme kohustatud teavitama oma riigi avalikkust ja riskirühmi, et vaktsineerimine on edasi lükatud ning seda meie valitsuste silmapaistvate pingutuste kiuste."

Terviseministrid nõudsid Euroopa Komisjoni tervise- ja toiduohutuse voliniku kaudu selgitust Pfizer/BioNTech'i vaktsiini tarnet puudutavate probleemide kohta.

Uus verstapost: 25. jaanuar

Eile õhtul kogunes erakorraliselt Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiinide hankimise juhtkomisjon, kuhu olid kutsutud ka vaktsiinitootja Pfizeri ja BioNTechi esindajad.

„Koosolekul selgitasid liikmesriigid vaktsiinitarnete ootamatu vähendamise mõju vaktsineerimisplaanide elluviimisele Euroopa Liidus ja otsiti lahendusi. Tootjate esindajad lubasid taastada vaktsiinitarned algse tarnegraafiku alusel alates 25. jaanuarist,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann. „Tekkinud olukord näitab, et meie algselt valitud võimalikke tarneriske maandav lähenemine vaktsineerimise korraldamisel ja väikese reservi hoidmine on olnud õige. See võimaldab meil ilma suuremate ümberkorraldusteta jätkata vaktsineerimist ka algaval nädalal, samuti saame tagada esimese doosiga vaktsineeritutele ka teise doosi vastavalt tootja etteantud juhistele.“