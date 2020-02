Eesti saab alates eilsest ise koroonaviirust diagnoosida

„Terviseameti hinnangul on nakkuse sissetoomise risk Eestisse olemas, kuid meie raviasutustel ja teistel pädevatel riigiasutustel on valmisolek viiruse edasist levikut ohjata,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Maailma terviseorganisatsioon kuulutas neljapäeval koroonaviiruse üleilmseks terviseohuks, kuid seda eelkõige põhjusel, et pidurdada viiruse levikut ja jõudmist nõrkade tervishoiusüsteemidega riikidesse, kus puudub valmidus viiruse leviku ohjamiseks. Piiranguid reisimisele või kaubandusele WHO ei soovita. Kuna praegu on Eestis ka teiste viiruste levimise periood soovitame nakkuste vältimiseks järgida tavapäraseid ennetusreegleid, pesta käsi ning vältida kokkupuudet haigestunud inimestega.“

Euroopa haiguste tõrje ja kontrolli keskus (ECDC) hindab sissetulevate reisijate tervisekontrolli tõhusust uue koroonaviiruse haigete avastamiseks madalaks, kuna isegi väga tõhusa tervisekontrolli korraldamisel jääb ligikaudu 75 protsenti reisijatest sihtkohariiki saabudes avastamata, kuivõrd neil ei pruugi olla reisimise ajal avaldunud haigussümptomeid. ECDC hinnangul on haiguse edasise leviku risk EL-is madal tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid. Arvestades koroonaviiruse teadaolevat inkubatsiooniperioodi saab järeldada, et kui inimene pole viimase kahe kuu jooksul Hiina Wuhani piirkonda külastanud, on Eestis nakatumise tõenäosus uut tüüpi koroonaviirusesse väga madal.