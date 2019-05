Eesti Raudtee: Veerenni ülekäigule oli foor juba planeeritud

"See, et Veerenni ülekäik saab endale jalakäijate foori, on juba plaanides olnud," ütles Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles Delfile.

"Viisime läbi ohutusanalüüsi ülekäikudel ja on otsustatud, et üheksale ületuskohale pannakse valgusfoor. Veerenni on neist esimesi," ütles Lilles.

Lillese sõnul on Veerenni ülekäigul vaja ka lisaohutusmeetmeid. "Hange sel teemal on juba läbi viidud, tulemused hetkel kinnitatakse ja aasta lõpuks või uue aasta alguseks peaks olema Veerenni ülekäigus jalakäijate foor," ütles Lilles.

Eesti Raudtee paneb ka inimestele südamele, et ülekäigu ületamine ratta seljas on keelatud tegevus.

Täna ennelõunal lahkus traagilise õnnetuse tagajärjel meie seast näitleja, muusik ja kultuuriajakirjanik Jüri Aarma, kes ületas Veerenni raudtee ülesõitu, märkamata lähenevat rongi.