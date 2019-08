Eesti Raudtee jäi hätta fooride vahetamisega ja sai viis aastat ajapikendust

TTJA kontrollis 2018. aasta aprillis ja mais Põlva, Tartu ja Võru maakondades raudteeülesõidukohti, kus tuvastati mitmeid rikkumisi raudteeülesõidukohtadel. Nende likvideerimiseks palus TTJA Eesti Raudteel esitada rikkumiste likvideerimise ajagraafik.

Eesti Raudtee saatiski mullu juulis oma nägemuse sellest ajagraafikust, kuid TTJA nõudis siiski nõuetele mittevastavuste likvideerimist hiljemalt 17. juuniks 2019.

Viis päeva enne tähtaja kukkumist palus Eesti Raudtee jällegi ajapikendust Valga-Koidula raudteeliini ülesõitude korrastamiseks, aga tegi ka ettepaneku foorisignalisatsioonide uuendamiseks kahes osas, mille kohaselt jõutakse töödega lõpuni alles viie aasta pärast. Esialgne häda-variant valmiks aga juba kahe kuuga.

Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik ütles Delfile, et säärane plaan loodi selleks, et mitte investeerida releepõhisesse (vananenud liiklusjuhtimissüsteemide) automaatikasse, vaid saavutada parim ja modernseim lahendus.

"Selleks tuleb tööd ära teha etapiliselt. Selgituseks veel olukorra kohta nii palju, et ka praegusel hetkel on liiklusjuhtimissüsteem antud lõigul täitsa toimiv ning täidab oma funktsiooni. Samuti on Valga-Koidula rongide liiklustihedus väga väike, vaid mõned rongid nädalas," selgitas Aettik.

Esimeses etapis asendataks seega olemasolevad hõõglampfoorid LED-tehnoloogial põhinevate valgusdioodidega fooridega. Tööde mahtu kuuluks vundamentide, foorimastide ja fooripeade asendamine hetkel AS Eesti Raudtee taristul kasutuses olevatele sarnaste toodetega.

Samuti ehitataks ümber fooripeade elektritoiteskeem ülesõidu juhtimiskilbis, kasutades varasemalt väljatöötatud ning AS Eesti Raudtee taristul rakendatud tehnilist lahendust.