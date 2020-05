Eesti rahaline abi ning näomaskid on jõudnud Itaaliasse ja Hispaaniasse

Valitsuse otsusega eraldas Eesti Itaaliale ja Hispaaniale koroonaviiruse leviku kontrolli alla saamiseks kokku 200 000 eurot. Eesti Punane Rist kinnitab, et toetused summas 100 000 eurot on mõlemale riigile punase risti vahendusel üle kantud. Samuti eraldas Eesti mõlemale riigile ka näomaske ja desinfitseerimisvahendeid.

"Punane Rist on praegu üle kogu maailma võitlemas koroonaviiruse põhjustatud pandeemia tagajärgedega. Euroopas on kõige suurema löögi alla sattunud Itaalia ja Hispaania, kus kriitiline olukord on kestnud juba väga pikalt ning seis on üsna kurb," selgitas Eesti Punase Risti president Harri Viik. "Eesti toetus pandeemia tagajärgedega võitlemiseks on neis Euroopa suurimates koroonakriisi kolletes väga oodatud ja vajalik."

Koroonaviiruse registreeritud juhtude arv maailmas on praeguseks ületanud 3,5 miljoni piiri. Itaalia ja Hispaania on nakatumisjuhtude statistikas maailmas esikolmikus ning suremus on neis riikides endiselt kasvamas.

"Kriisisituatsioonis on oluline toetada inimesi piirkondades, kus epideemia enim kannatusi on põhjustanud. Me oleme selle viiruse ees kõik kaitsetud," rääkis Viik. "Punase Ristil on rahvusvahelise võrgustikuna võimalik kiirelt ja operatiivselt koostööd teha ning lisaks kriisiteabele, teadmistele ja kogemustele ka toetuseid vahendada, et abi jõuaks kohale õigel ajal."

