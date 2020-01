Eesti räägib ÜRO julgeolekunõukogus kaasa Süüria humanitaarabi resolutsioonil, mida ei saanud mullu Hiina ning Venemaa tõttu vastu võtta

"Eesti välisminister mõistis hukka rünnakud Ameerika Ühendriikide saatkonna vastu Bagdadis, kus ta rõhutas jätkuvat vajadust diplomaatide kaitseks. Samuti rõhutas täna minister olukorra de-eskaleerimise vajadusele. Me mõistame Ameerika Ühendriikide muret oma kodanike ja koalitsioonipartnerite julgeoleku tagamise pärast ning Ameerika Ühendriigid on selgitanud oma samme enesekaitsega," selgitas Jürgenson olukorda.

Pinged Lähis-Idas on tema hinnangul erinevad, need ulatuvad üldjuhul aastate taha ning nende lahendamisele kaasa aitamine eeldab pikaajalist strateegilist lähenemist. "Oluline on aidata kaasa konfliktipoolte vahelisele dialoogile, konfliktiennetusele, demokraatlike reformide läbiviimisele ning vabaduste ja õiguste kaitsmisele. Keskne roll on siin nii Euroopa Liidul kui ÜRO julgeolekunõukogul," lisas Jürgenson.