Eesti purjetaja jäi Kariibi merel kadunuks

Seven Seas Cruising assotsatsioon teatas sotsiaalmeedias, et purjeka Salacia viimane sadamakülastus oli juuni esimesel nädalal Negril Jamaical. Pole teada, kas ta jäi seal mõnes sadamas ankrusse.

11. juunil saatis Salacia 11. välja kaks mereõnnetuse asukoha määramise raadiopoi teavitust (EPIRB), mille järel USA rannavalve alustas koheselt otsimis- ja päästetöödega. Esimene raadioteavitus tuli öösel kell 4.52 ning teine kell 5.40.

Aluse viimase teadaoleva asukoha juurde saadeti ka tanker CTG Magnesium, mis leidis umbes neli tundi pärast viimast signaali eest õliga määrdunud päästevesti. Veepinnal ei nähtud rususid, samuti ei viidanud miski ka Sipsakase uppumisele või kokkupõrkele mõne muu laevaga.

Varemalt on selles piirkonnas toimunud mitmeid piraadirünnakuid. Ühe stsenaariumi järgi võiski Salacia öösel piraatide ohvriks langeda. Välisministeerist öeldi Delfie, et neile ei ole siiski laekunud ühtegi teavet selle kohta, et tegemist võiks olla piraatidega või pantvangistamisega seotud juhtumiga.

Tulenevalt isikuandmete kaitse kohustusest ja konsulaarjuhtumite delikaatsusest ei saa ministeerium konkreetset juhtumit rohkem kommenteerida.

Sotsiaalmeedias väidetakse ka seda, et et Eesti politsei- ja piirivalveameti (PPA) teatel ei olnud Sipsaka viimases asukohas torme, samuti sai PPA automaatse identifitseerimise süsteemi (AIS) signaali kaudu nimekirja lähedaolevatest alustest.

Sipsakas on sotsiaalmeedias jaganud ka oma reisimuljeid.