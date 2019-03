Eesti Prantsusmaa jälgedes internetihiide maksustama ei tõtta

Prantsusmaa plaan tähendaks maksu kehtestamist umbes 30 rahvusvahelisele internetigigandile, vahendab ERRi uudisteportaal.

Ainuüksi tänavu plaanib Prantsusmaa korjata maksudena juba 500 miljonit eurot, mis järgnevatel aastatel kasvab veelgi.

Eestis on maksuteemat küll arutatud, kuid jäädud konservatiivsele seisukohale - ei mingit iseseisvat tegutsemist. Põhjuseks eeskätt meie riigi väiksus, mis tähendab, et maksukogumisega kaasnev bürokraatia läheks rohkem maksma kui oleks sellest saadav tulu.

"Me eelistame globaalset kokkulepet, väga selget ühist maksustamist. Sellised ajutised meetmed tegelikult ei ole hea lahendus ja eriti veel olukorras, kus nende kogumine just meiesuguse väikse riigi puhul on pigem suurem kulu kui tulu," põhjendas rahandusminister Toomas Tõniste.

Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis arvab, et pole mõtet norida tüli ettevõtetega, kelle päevakäive on suurem kui Eesti riigi aastaeelarve.