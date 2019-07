Eesti poliitikud veebiportaali Baltnews keelama ei tõtta

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et ei ole kindel, kui palju tänapäeva kommunikatsioonitehnoloogia juures Baltnewsi ära keelamine efekti annab. Samas märkis ta, et võiks Baltnewsi keelamist arutada sisepoliitilise ja deklaratiivse sammuna, ka olukorras kus Baltnews on vähese loetavusega marginaalne väljaane.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et tema Baltnewsi riikliku sulgemist ei toeta. "Mõistlikum on teha ise vajalikku selgitustööd ja arendada ühiskondlikku kriitilist mõtlemist," lisas ta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige ja riigikogu spiiker Henn Põlluaasa hinnangul võiks tegelikult mõelda Baltnewsi sulgemise peale. Põlluaasa sõnul ei peaks poliitikud ja ametnikud sellistele kanalitele intervjuusid andma.

Baltnewsile on viimase kuu jooksul kaks korda intervjuu andnud EKRE esimees Mart Helme, samuti andis portaalile hiljuti intervjuu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.