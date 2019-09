Eesti plaanib piirata Huawei seadmete kasutamist

Et tehnikaseadmete hankimine ei käi riigiasutustel läbi ühise büroo, siis pole RIA-l tegelikult täpset ülevaadet, kui palju võib mittesoovituslikke seadmeid siiski kasutusel olla. Eelnõu, millel kallal Kingo töögrupp tööd teeb, loodab seda probleemi adresseerida. "On plaanis panna täpsemalt paika, millist tehnoloogiat riigisektoris kasutada võib, kuid kas me teeme seda ühe või mitme õigusakti kaudu, on juba rakendamise küsimus," vahendas Rikk.

Rikk nentis, et Huawei (ja teiste sarnast päritolu) seadmete ja nende tarneahelate küberturbealane kontrollimine käib enamikele maailma riikidele ja ettevõtetele üle jõu.

"Turvalisus põhineb suures osas usalduses tehnoloogia tootja vastu. Tehnoloogiafirmade usaldusväärsus ja tegevuse läbipaistvus on muutunud kriitilise tähtsusega aspektiks. Teisalt see, et Euroopas tegutsevate sideteenuse pakkujate sõltuvus Huawei tehnoloogiast on kasvanud väga suureks, mitmetes riikides üle 50 protsendi. Kui riigid selle suhtes midagi ette ei võta, siis lähemate aastate perspektiivis muutub Euroopa ühest tehnoloogia tootjast väga suurde sõltuvusse," selgitas Rikk Huaweist tulenevat julgeolekuriski.

Töögrupi esindajad viivad hetkel läbi konsultatsioone sideoperaatoritega, kuid, et 5G võrku levikuks kasutab Huawei seadmeid vaid Elisa - Tele2 jääb Nokia, Telia Ericssoni seadmete juurde.

Siiski lähtub Eesti küsimuses oma liitlastest. "Peame arvestama ka USA ja teiste NATO liitlaste argumentidega, sest Eesti on NATO liige ning meie riigikaitse tugineb kollektiivkaitse loogikale. Kui üks NATO liige näeb sidetehnoloogias ohtu, siis me võtame seda muret väga tõsiselt," lõpetas Rikk.