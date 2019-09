Eesti Perearstide Selts saab 435 000 eurot peremeditsiini tarkvaravajaduste analüüsiks

„Selleks, et perearst ja tema meeskond saaksid oma tööd teha võimalikult hästi, peab töökeskkond ja arsti peamine töövahend – tema infosüsteem seda toetama,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

„Aastaks 2023 on kavas rajada üle Eesti uued kaasaegsed tervisekeskused, millega muutub oluliselt perearstide senine töökorraldus. Uus töökorraldus nõuab ka teistsuguseid ja kaasaegsemaid IT-lahendusi, mis toetaks senisest enam perearstide ja –õdede koostööd teiste spetsialistidega ning aitaks säästa arsti aega arstitöö jaoks,“ lisas Kiik.

Toetusega on kavas kaardistada peremeditsiini tarkvara kasutajate vajadused ja ootused, võrrelda praegu kasutusel olevate tarkvarade võimalusi perearstide tegelike vajadustega ning teha hädavajalikud arendused juba kasutusel olevates tarkvarades. Analüüsi tulemusena luuakse kirjeldus peremeditsiini tulevikutarkvarast, mis vastaks nii perearsti meeskonna vajadustele kui riiklikele tervishoiu arendusplaanidele.

„Perearstid ja -õed on pikka aega oodanud riiklikku tuge selleks, et lahti mõtestada oma igapäevatöös kasutatavad IT-lahendused ning toetuse eraldamine on suur samm selles suunas edasi,“ ütles Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, peremeditsiini IT-nõukogu aseesimees Andres Lasn. „Eesti Perearstide Selts plaanib toetuse abil süstemaatiliselt analüüsida, mida täpselt esmatasandi tervishoiutöötajad ühelt tarkvaralt vajavad, et see toetaks patsiendikeskset, järjepidevat ja igakülgselt kättesaadavat perearstiabi osutamist.“