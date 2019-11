Eesti Perearstide Selts: riik keskendub korporatiivsete huvide kaitsmisele, kui ravimite tarneraskuse tõttu on olukord juba praegu patsientidele ohtlik

Eesti Perearstide Selts tunneb sügavat muret selle üle, et elementaarsete ravimite igapäevast kättesaadavust inimestele ei ole suudetud tagada, samal ajal kui sektoris toimuv diskussioon on suunatud hoopis korporatiivsete huvide kaitsele apteegireformi käigus. "Inimesi hirmutatakse ravimite tarneraskustega proviisorapteekides ja apteekide kadumisega koduümbrusest, kuid tegelikkuses on olnud situatsioon ravimiturul nii eile kui täna patsientide jaoks ohtlik," teatas selts.

Perearstid ja patsiendid puutuvad iga päev kokku olukorraga, kus puudub võimalus saada apteegist täiesti tavapäraseid ravimeid. Reeglina on seltsi väitel need ravimid tõhusad, odavad ja nende maaletoomine tülikas.

"Puuduvate ravimite tarneraskused tekivad ootamatult, sageli on turult kadunud ravim kas täiesti või halvasti asendatav või on asendusravi ebamõistlikult kallis. On lubamatu, et selle asemel, et tagada patsientidele elementaarsed igapäevased esmavalikuravimid, keskendub ühiskondlik diskussioon sellele, kellel on õigus müüa apteegi egiidi all neid tooteid, mille müümine on mugav ja kasumlik," lisas EPS.

Kõige hiljutisemaks näiteks on hüperurikeemia ja podagra raviks mõeldud allopurinooli tarneraskus - ravimit apteekides lihtsalt enam ei ole. 2018 aastal tarvitas igapäevaselt allopurinooli 20 781 patsienti. Infot, millal ravim apteekidesse tagasi jõuab või mida nende patsientidega nii kaua teha, ei ole tulnud ravimitootjatelt ega riigiasutustelt.