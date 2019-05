Eesti PEN-klubi: Valitsuse liikme avalikes esinemistes kasutatavad väljendid võivad maksta ajakirjanikule tema töökoha

Eesti PEN väljendab oma muret viimastel nädalatel toimuvate protsesside pärast, mis ilmutavaid selgeid märke ajakirjandusvabaduse vähenemisest. 28 aastat kestnud vaba ja demokraatliku ühiskonna areng näib olevat takerdunud.

Nagu on sätestatud Rahvusvahelise PEN-i hartas, usub PEN, “et vaba kriitika valitsuse ja institutsioonide aadressil on vajalik, et maailmas hakkaks kehtima paremini organiseeritud poliitiline ja majanduslik kord. Et vabadus eeldab vabatahtlikke piiranguid, tõotavad PENi liikmed, et nad võitlevad selliste vaba ajakirjanduse väärnähtuste vastu, nagu seda on valeandmete avaldamine, tahtlik valetamine ning faktide väänamine poliitiliste ja isiklike eesmärkide saavutamiseks.”

On peaaegu uskumatu, et tänases Eestis tuleb kokku puutuda nii vaba kriitika piiramise kui ka valede levikuga, mida saadavad isiklikud rünnakud. Ühelt poolt avaldatakse ühe valitsuspartei Riigikogu liikme poolt toimetatud internetiportaalis jätkuvalt agressiivselt sõimavaid artikleid kõigi selle partei kriitikute vastu. Teiselt poolt aga peavad avalik-õigusliku ja juhtiva erameedia toimetajad vajalikuks manitseda oma ajakirjanikke “tasakaalustatuse” ja “mõistlikkuse” põhimõtteid rõhutades selle partei juhtfiguuride seisukohti, sh avalikku valetamist mitte kritiseerima. Väljendid, mida avalikes esinemistes kasutab valitsuse liige, võivad maksta ajakirjanikule tema töökoha.