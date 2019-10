Eesti parimad hotelliadministraatorid võtavad omavahel mõõtu

Eesti parima hotelliadministraatori võistlust korraldatakse juba 2001. aastast ja selle peakorraldaja on AICR Estonia. Selle aasta võitja sõidab Eestit esindama hotelliadministraatorite rahvusvahelise võistluse finaali, mis toimub 2020. aasta veebruaris Varssavis.

AICR Estonia on AICR International (The International Association of Deputy Managers and Reception Heads of Luxury Hotels) rahvusvahelise liidu alaliit Eestis, mis koondab Eesti nelja ja viie tärni hotellide vastuvõtujuhte. Ühingu eesmärk on tõsta teadlikkust vastuvõtuadministraatori ametist ja edendada valdkonna arengut Eestis.