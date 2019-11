Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava

Artiklid räägivad tragöödiast Sillamäel. MTÜ Lastekaitse Liit kaebas Pressinõukogule, et artiklites on kirjeldatud äärmiselt detailselt kümneaastase lapse surma. Kaebaja ei ole rahul, et artiklid on lapse piltidega ja enesetapu kirjeldustega. Kaebaja leiab, et enesetapu teinud poisi vanemad olid meediaga suhtlemisel kogenematud ja seetõttu oleks olnud ajakirjanikul kohustus teha valik, mida avaldada.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et väljaanded kaalusid äärmiselt hoolikalt enesetapu teinud lapse loo avaldamist, kuid kuna tegemist oli viimase poole aasta jooksul mitmenda juhtumiga, mil Sillamäe koolis toimunud koolivägivald avalikkuse ette jõudis, peeti vajalikuks lugu kajastada. Toimetus lisas, et loos ei avalikustatud väidetava kiusaja isikut ja seega ei põhjustatud kellelegi täiendavaid kannatusi. Väljaanded märkisid, et enesetapu teinud lapse isikuandmete avaldamisega olid tema vanemad nõus, ka detailid avaldati vanemate soovil. Toimetuse väitel pöördusid lapsevanemad ise meedia poole. Eesti Päevaleht ja Delfi on seisukohal, et kajastasid tundlikku teemat diskreetselt ja isikute õigusi võimalikult vähe rikkudes.