Eesti Päevalehe suur analüüs. Loe ülevaadet, mida uus koalitsioonileping endas peidab

Leppe esimesed viis punkti on pühendatud välis- ja julgeolekupoliitikale, riigivalitsemise, õigusriigi ja kohaliku elu küsimustele. See osa koalitsioonileppest on nagu rahulik jalutuskäik, kus on palju tavamõistusele elementaarseid mõtteid, kuid puuduvad lahendused, kuidas neid ellu viia. Räige retoorika on kolme nädala jooksul välja väänatud, kuid selgelt joonistub välja iga erakonna flirt oma valijatega. Kõige õnnetum on kohalikku elu puudutav peatükk – see on nii tühi, et võinuks olla avaldamata.

Leppes on palju sellist, mis on kirjutamatagi normaalne ja loogiline, nagu näiteks: „Taunime resoluutselt rahvuste vahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat.“ Tekib küsimus, et kui seda ei oleks kirjutatud, kas me siis rahvana oleks kuidagi teisiti käitunud?

Lubatakse, et „Viime ellu iseseisvat ning järjepidevat välis- ja julgeolekupoliitikat eeskätt läbi oma kuuluvuse Euroopa Liitu ja NATO-sse. Eestile on oluline Euroopa Liidu ja NATO ühtsus ning koostöö. Näeme Euroopa Liitu riikide liidu, mitte liitriigina.“ See oli läbirääkijate üks esimesi seisukohti, mis tekitas küll palju nalja, kuid võis ära hoida ka asjatuid pingeid.

Veel üks elementaarsus: „Meile on oluline strateegiliste suhete jätkuv arendamine Ameerika Ühendriikide, Põhjamaade ja Balti riikidega.“ Oluline on selle lause juures vaadata, keda ei ole nimetatud. See on ehk isegi huvitavam.

Uus valitsus deklareerib, et „Toetame julgeoleku, stabiilsuse ja heanaaberlike suhete edendamist kogu meie regioonis, sh Venemaaga“. Huvitav, kas see on nüüd Keskerakonna sööst või lootus, et seda märkab ka Venemaa enne kohtumist Eesti riigipeaga. Piirileppest ei ole välispoliitika juures aga midagi kirjas.