Eesti Päevalehe lugu kutsus esile umbusaldusavalduse Tallinna abilinnapeale

Umbusalduse ühe algataja, Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul sai viimaseks piisaks karikas Beškina hoolimatu hoiak, et ta on teadnud, et vanemliku hooleta laste jaoks on riigist antud raha, kuid seda ei kasutata lastele paremate võimaluste loomiseks.

Michali kinnitusel pole taoline suhtumine vastuvõetav ka Isamaa fraktsiooni esimehele Mart Luigele ega EKRE fraktsiooni esimehele Mart Kallasele. Sotsiaaldemokraadid alles kujundavad oma seisukohta ning tahavad esmalt abilinnapeaga kohtuda.

"Omavalitsuse ülesanne on toetada peresid, kes vajavad selleks abi, olgu põhjuseks lapse erivajadused, kohanemine uue elukeskkonnaga või pere rahaline olukord. Abistamise asemel on Tallinn abi vajavate laste raha kinni hoidnud. Kahjuks juba korduvalt. Analoogne pahandus on varasemalt olnud ka puuetega laste toetustega. Riik eraldab raha, aga Tallinn annab lastele sellest edasi vaid osa," põhjendas Michal.

2019. aastal eraldas riik Tallinna linnale vanemliku hooleta laste kasvatamisega kaasnevate kulude katmiseks 1385 eurot lapse kohta kuus, millest Tallinn eraldas asenduskodus olevale lapsele 385 eurot ja hooldusperes kasvava lapse kulude katmiseks 240 eurot kuus. Seda on ca 1000 eurot vähem, kui raha selleks antud. Kokku jättis Tallinna linn eelmisel aastal kassasse seisma ligi miljon eurot, mille riik eraldas vanemlike hooleta jäänud laste toetuseks.

Teemat tõstatus sel nädalal Eesti Päevalehest, kellele valdkonna eest vastutav Beškina ütles, et üle jäänud miljon oli ootamatu ka tema jaoks.