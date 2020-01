Eesti Õpetajate liit: Somelar ja Saar pole ainsad õpetajad, kes on meisterõpetaja kutsest ilma jäänud

Timakov rõhutas, et Somelar ja Saar on tublid õpetajad, kuid meisterõpetaja kutses mängivad rolli ka teised kompetentsid, näiteks oskus kriisioskustes reageerida. „Nõudmised õpetajatele on kõrged, eriti meisterõpetajatele. Nemad ei ole praegu ainsad õpetajad, kes taotlemisel kutseta jäänud ja saavad ju uuesti taotlema tulla. Samuti tuleb märkida, et teisedki õpetajad on põhikooli lõpueksamite eelnõu suhtes kriitilised olnud (sealhulgas EÕL ise), aga kriitika tegemine ei taga kutsetunnistust. Isiklikult arvan, et kasuks tuleb rohkem näost näkku ja omavahel vahetut suhtlemist.“

Somelar ja Saar saavad soovi korral kaevata EÕLi otsuse edasi.