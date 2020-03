Eesti on koroonaviiruse leviku poolest üks maailma tippriike

Portaal toetub oma andmestikus vabatahtlike infole, olles seega usalduväärsuselt võrreldav Wikipediaga. Andmeist selgub aga, et Eesti tõuseb oma 135 nakatunuga kõige haigemate riikide esikümne lõppu. Vastav suhtarv – haigusjuhtu miljoni elaniku kohta - on Eesti puhul 101,8. Tabelit juhib Itaalia, kus suhtarvuks on 349.9. Eestist nakatunumate maade seas on hulk eeskujulikke heaoluriike: Taani, Norra. Leiab ka Araabia rikkaid maid, nagu Bahrein ja Katar. Meist tahapoole jääb nii kolmanda maailma maid kui ka näiteks Soome (44), Läti (15,9) ja Venemaa (0,4).

Kas Eesti kõrge koht on tingitud asjaolust, et me testime väga agaralt või ikkagi sellest, et meil ongi viirus väga laialt levinud, pole võimalik numbreid vaadates kindla peale öelda.

Riik Juhtumeid kokku Tervenenuid Juhtumeid miljoni elaniku kohta Itaalia 21,157 1,966 349.9 Norra 1,133 1 209.0 Lõuna-Korea 8,162 834 159.2 Šveits 1,375 4 158.9 Iraan 12,729 4,339 151.5 Taani 864 1 149.2 Hispaania 6,391 517 136.7 Bahrein 212 60 124.6 Katar 337 4 117.0 Eesti 135 1 101.8