Eesti on Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärgi suhtes skeptiline

Sotsiaalsest õiglusest räägitakse ennekõike põlevkivitööstuse kontekstis, mille tõttu on Eesti ka majanduse süsinikuintensiivsuse poolest EL-i riikidest esirinnas. Alles juuni alguses teatas Eesti Energia, et saadab lisaks 400 inimese koondamisele aasta algusest sundpuhkusele 1300 töötajat ja vähendab palga miinimumpalgani. Ettevõte süüdistas sammus kliimapoliitikat ja üha kõrgemat CO2 kvoodihinda, mis on muutnud Eesti põlevkivienergia konkurentsivõimetuks eelkõige Vene elektriga võrreldes.

Hiljuti ütles president Kersti Kaljulaid, et inimkond on kliimasüsteemi pumbanud tohutus koguses energiat ja mõjutanud seda sellisel määral, millest meil veel täielikku teadmist pole. „On väga hea, et Euroopa on saanud sellest paremini aru kui mõned teised jõukad majanduspiirkonnad. Meil on ambitsioonikas eesmärk – kliimaneutraalne majandus aastaks 2050. Loodetavasti saab see sügiseks ka lukku löödud, sest praegu on siin arutuse all ka mõned leebemad stsenaariumid,” soovis president.

Eestis käib praegu analüüs, millist mõju EL-i pikaajaline kliimastrateegia meile siseriiklikult tähendaks. Kuigi kliimaneutraalsusele valitsus põhimõtteliselt vastu pole, saab vaidlus olema ilmselt sõnastuse ranguse ja eesmärgi tähtaja üle.

Eesti pole ainus riik, kes pole valmis kliimapoliitikas kiirelt käsi lööma. WWF andmetel on kliimaneutraalsuse poliitikale täiesti vastu Bulgaaria, Tšehhi ja Poola. Skeptilised on praegu veel ka Belgia, Horvaatia, Leedu ja Slovakkia.